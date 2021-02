Governo Draghi, Crimi: "Non è fiducia in bianco"

Ansa

"Il M5s voterà sì" al governo Draghi: "ogni altro voto sarà considerato in dissenso dal gruppo". Così, stando a quanto emerso, il capo politico del Movimento, Vito Crimi, aprendo l'assemblea dei deputati. "Non sarà una fiducia in bianco, ma vigileremo e combatteremo sulle cose che non andranno bene", ha quindi aggiunto.