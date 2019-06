Governo, Di Maio va da Mattarella: "Vogliamo continuare" | Il leader M5s chiede "compattezza" a Salvini

Secondo quanto fatto trapelare da ambienti parlamentari il capo dello Stato avrebbe espresso la necessità di fare al più presto chiarezza nella maggioranza. Il presidente avrebbe tra l'altro espresso preoccupazione per l'andamento dell'economia e rimarcato la necessità di far quadrare i conti. "Il governo deve andare avanti per 4 anni, io l'ho sempre detto. Quando non saremo d'accordo su delle cose lo diremo però per fare il bene di questo paese serve una maggioranza compatta", ha detto Di Maio.



La telefonata del disgelo - "Ora dobbiamo necessariamente affrontare il tema della legge di bilancio che non prevede solo accordi di maggioranza ma la compattezza del governo per riuscire ad affrontare una grande sfida" . E' quanto Luigi Di Maio ha detto durante la telefonata avuta con Matteo Salvini per cercare di stemperare i toni ed evitare la crisi di governo. "Ora è il momento di dare stabilità al paese e soluzioni ai problemi sul piatto come il salario minimo e le risposte alle famiglie", ha detto Di Maio.



Luigi chiama Matteo: "Mai stato orgoglioso" - "La telefonata con Salvini? Io non sono mai stato una persona orgogliosa e stamattina visto che c'era un'impasse sullo sblocca cantieri ho chiamato Salvini: credo che nei prossimi giorni sarà importante lavorare a pieno regime". Luigi Di Maio uscendo dal ministero ha voluto svelare chi tra i due vicepremier aveva per primo alzato il telefono.