Governo, Di Maio: "Renzi provoca su grandi evasori"

"Renzi vuole togliere il carcere per i grandi evasori. Sarà una provocazione, perché sa che se ci arrabbiamo, perché lui ha più interesse di noi a restare con questo Parlamento". Lo ha detto Luigi Di Maio nel discorso tenuto a Portici, in provincia di Napoli, dove ha concluso la prima giornata del minitour in Campania.