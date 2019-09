Governo, Di Maio: "Nodo vicepremier non esiste più" | Nuovo vertice M5s-Pd sulle cariche, Conte riceve anche Leu

"Da settimane stanno chiusi dentro il Palazzo a litigare su poltrone e ministeri, sono contento che la Lega sia fuori". Lo ha detto Matteo Salvini a Quarta Repubblica su Rete 4. "Hanno in antipatia Salvini e la Lega, ma non mi pare un programma di governo. Sento cose che mi fanno rabbrividire, vogliono cancellare i decreti sicurezza, quota 100, ripristinare la legge Fornero. Non vorrei che per fare un dispetto a Salvini facciano un disastro per l'Italia", ha aggiunto. "Sta vincendo il partito del Palazzo, la primissima Repubblica, non la Quarta. Mi spiace che i 5 stelle abbiano cambiato idea in un quarto d'ora", ha detto ancora il leader leghista.