Governo, Di Maio: "Mettere in discussione Conte adesso è folle"

IPA

"Per me mettere in discussione Conte adesso è veramente folle". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, sottolineando che "se ci sono cose che non vanno bene nella maggioranza si deve discutere e trovare una soluzione". "Consiglio - ha quindi aggiunto - di abbassare la tensione, questo Paese ha bisogno di stabilità e di efficacia dell'azione del governo".