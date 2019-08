Governo, Di Maio frena sull'intesa col Pd: "Litigano già tra loro"

Luigi Di Maio frena sulla possibile intesa tra M5s e Pd per formare il nuovo governo. "Questi già litigano, li conoscevamo abbastanza, purtroppo. Si chiarissero un po' le idee", ha detto il leader del Movimento riferendosi alle discussioni interne ai Dem. "Per quanto mi riguarda il taglio dei parlamentari si deve fare subito, è l'inizio di qualsiasi discorso", ha aggiunto lasciando Montecitorio dove è in corso il tavolo di confronto tra i due partiti.