Governo, Delrio (Pd): "Le distanze sono ancora colmabili"

"Siamo fiduciosi che il lavoro per colmare le distanze possa essere fatto da chi dovrà formare il governo e scrivere il programma". Lo ha affermato il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, al termine del tavolo sul programma. "Abbiamo fatto un lavoro importante in questi due giorni con discussioni approfondite - ha aggiunto -. Rimangono comunque delle distanze, non solo con Italia Viva ma anche sull'impostazione di alcuni punti".