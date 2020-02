Governo, Delrio: "Così lo si sta logorando, inutile vivacchiare"

"Stare al governo per vivacchiare non è un bene per gli italiani, i fatti dicono che il governo si sta logorando". Lo ha detto il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, ad Agorà. Delrio ha aggiunto: "Io non dico a Renzi di smetterla. Io dico a Renzi che lui sa benissimo come si fa a logorare o a far vivere saldamente un governo". "La riforma sulla presscrizione può essere corretta, ma non servono ultimatum", ha concluso.