Governo, De Falco: "Siamo una decina per il nuovo gruppo al Senato"

Ansa

Il senatore Gregorio De Falco ha detto che circa dieci parlamentari sono al lavoro per far nascere "un gruppo" a Palazzo Madama "attorno al Maie e a Centro democratico, il cui simbolo, dentro al Maie, eventualmente porterei io". De Falco dice che sul nome "stiamo ancora valutando" e aggiunge che "potrebbe avere a che fare con qualcosa in divenire".