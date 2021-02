Governo, Crippa (M5s): da Iv racconto non vero, temi convergenti c'erano

Ansa

"Qualcuno voleva trasformare il verbale in un contratto di governo ma senza che il presidente incaricato fosse presente". Ad affermarlo è il capogruppo M5s Davide Crippa, al termine del tavolo programmatico a Montecitorio. "Italia Viva ha dato alle agenzie un racconto sul tavolo non rispondente al vero, dicendo che non c'erano temi convergenti. A nostro avviso i temi convergenti sono molto di più di quelli divisivi", spiega.