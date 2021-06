Governo, Conte: "Non appoggiarlo sarebbe stato volgere le spalle agli italiani"

ansa

"Non rispondere all'appello di un governo di unità nazionale sarebbe stato volgere le spalle agli italiani. Mi sono subito predisposto per far partire questo governo". Così l'ex premier Giuseppe Conte, sottolineando ai aver "sempre pensato che un Conte ter poteva realizzarsi a condizione solo di una forte e solida investitura. Andare in Parlamento a fare promesse che poi non si potevano mantenere non aveva molto senso".