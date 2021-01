Governo, Conte: "Nel 2020 calo del Pil del 9%, inferiore a previsioni"

Nella replica al Senato prima del voto di fiducia, Giuseppe Conte ha sottolineato che in Italia "gli ultimi dati ci spingono a confermare per il 2020 un calo del Pil del 9%, sensibilmente inferiore a quello previsto in estate e minore di altri Paesi europei". Il premier ha aggiunto che "non è vero che abbiamo dato meno ristori rispetto ad altri Paesi. Grazie a quella rete di protezione il Pil è calato meno del previsto".