Governo Conte 2, la maggioranza alla prova del Senato: iniziato il dibattito

"Siamo consapevoli che il Pd e la Lega a livello di partito, usanze, legami, sono la stessa cosa. Per quello siamo ripartiti da un programma". Lo ha detto Manlio Di Stefano, deputato M5s, a Radio Anch'io. Alla domanda "si fida del Pd?", Di Stefano ha risposto: "No, no. Non mi fido di entrambi. Il programma sarà la stella polare. Ma non mi aspetto neanche che il Pd si fidi di noi. Ci siamo fatti la guerra per 5 anni".