Governo, Confindustria: bene le parole di Meloni su imprese e lavoro

In Confindustria sono state applaudite le parole di Giorgia Meloni nel discorso programmatico alla Camera in vista del voto di fiducia al governo.

"Abbiamo apprezzato innanzitutto l'aver riaffermato la collocazione internazionale italiana, quindi in Europa e atlantista", ha detto il presidente Carlo Bonomi. Il leader degli industriali si è detto soddisfatto anche per i riferimenti "alle industrie" e "al mondo del lavoro", senza i quali "non c'è l'Italia".