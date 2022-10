Governo, Casellati: "Riforme? Speriamo sia la volta buona"

Il ministro delle Riforme del nuovo governo Meloni, Elisabetta Casellati, ha parlato del suo nuovo ruolo.

la ex presidente del Senato ha detto di non essere delusa per il mancato ottenimento della titolarità del ministero della Giustizia: "No, perché questo è un grande ministero. Si parla sempre di riforme, adesso speriamo sia la volta buona", ha spiegato. Il presidenzialismo, ha aggiunto, resta un obiettivo: "Lo è ma non facciamo programmi, quando ho la lista di tutte le riforme che andrò a concordare, ovviamente ve lo comunico".