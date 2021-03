Governo, Carfagna: "Al Sud la metà dei fondi Ue per strade e porti"

Instagram

Il Sud Italia "ha davvero un'occasione storica e irripetibile, perché verranno stanziati fondi europei per un ammontare di circa 150 miliardi di euro". E' quanto afferma il ministro per il Mezzogiorno, Mara Carfagna, aggiungendo: "Solo per quel che riguarda opere ferroviarie, manutenzione stradale e porti, il Meridione riceverà investimenti pari al 50% del totale. Serve un sostegno al reddito per passare da un Sud assistito a motore dello sviluppo".