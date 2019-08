Governo, Calderoli: "Dietrofront? Non vedo margini"

Sulla rottura con i M5s "non vedo margini" per un dietrofront. Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il leghista Roberto Calderoli, spiegando come Matteo Salvini abbia "creduto fino in fondo al contratto di governo ma quando ha capito che non c'erano più margini per ottenere risultati ha detto stop. Ha intrapreso la strada più lineare e corretta. Chi si oppone cerca solo di salvare la poltrona".