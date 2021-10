Il leader di Forza Italia, in una intervista al Corriere della Sera, spiega che "non intende parlare di Quirinale né di occuparmene fino a quando un presidente come Sergio Mattarella sarà nel pieno delle sue funzioni". In Forza Italia, aggiunge, "la linea la decido io". Meloni e Salvini "hanno entrambi profili fortemente caratterizzati. Troveremo la soluzione migliore. Ma il centrodestra dovrà distinguersi per equilibrio e proposte, non per questioni interne".

"Dobbiamo lavorare per il Paese, sostenendo con forza il governo Draghi, e facendo tutto il necessario, magari anche qualche sacrificio, perché il Paese sia unito in questi mesi difficili - sottolinea -. Lo facciamo da forza di centrodestra che ha un profilo distinto da quello dei suoi alleati". Infine sull'incontro del centrodestra con il presidente del Consiglio Mario Draghi, afferma: "Dobbiamo ancora ragionare, ma naturalmente il mio rapporto con il premier è costante nel tempo. Gli ho parlato anche da Bruxelles"