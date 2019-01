Governo, Berlusconi: "Persone inadeguate, spero che cada ogni giorno"

"Oggi c'è un pericolo che considero quasi più grave rispetto a quello rappresentato dai comunisti 25 anni fa: quello dei grillini, spinti soltanto dall'invidia sociale. In più rispetto agli uomini di sinistra di allora che venivano mandati a Roma per fare esperienza, non hanno nessuna esperienza e non sanno che cos'è l'amministrazione pubblica", ha proseguito Berlusconi.



Interrogato sulle dichiarazioni di Matteo Salvini, secondo cui "starà per altri dieci anni al governo", il presidente di Forza Italia ha risposto: "Sono dichiarazioni che deve fare evidentemente per mantenere rapporti non molto conflittuali con il M5s".



"Forza Italia non è in crisi" - "Non vedo una crisi del mio partito", ha poi sottolineato Berlusconi. "C'è una grande compattezza e siamo tutti orgogliosi di essere noi a conservare i valori della democrazia occidentale. Noi siamo quelli che nel Partito popolare europeo salvano i valori della democrazia occidentale, che non è una democrazia qualsiasi, ma è qualcosa che arriva dalla tradizione giudaico-cristiana, dall'antica Grecia e da Roma".



"Commosso di tornare a L'Aquila" - Dopo essersi detto "commosso" per essere tornato a L'Aquila e per i 25 anni dalla fondazione di Forza Italia, Berlusconi ha detto: "Ho dentro di me un ricordo che non finirà mai di quei giorni del terremoto, delle famiglie che avevano perso i loro cari, delle famiglie che avevano perso la loro casa". Nell'anno del decennale del sisma del 6 aprile del 2009, il leader di Forza Italia è tornato per la 27esima volta nel capoluogo abruzzese, ma per la prima volta dalla fine dell'emergenza post-sisma, ricordando il lavoro che mise in campo per la costruzione di alloggi.



L'equazione del benessere - Berlusconi ha dunque evidenziato che il primo problema da affrontare, in Abruzzo come in tutta Italia, è la mancanza di lavoro. "Occorre riportare qui imprese che dopo il terremoto sono andate via attraverso la cosiddetta fiscalità di vantaggio, premiando la qualità". Il leader del partito azzurro ha poi ribadito quella che ha definito "l'equazione della crescita e del benessere", e cioè "meno tasse su famiglie e imprese uguale più consumi".