Governo, Bellanova: "In Senato Italia Viva si asterrà"

Ansa

"Riuniremo il nostro gruppo prima del voto, ma l'orientamento unanime è quello dell'astensione". Lo ha detto Teresa Bellanova, ex ministro dell'Agricoltura e senatrice di Italia Viva, a "Un giorno da pecora". "Non votiamo no - ha chiarito - perché il nostro progetto non era quello di mettere in discussione il perimetro della maggioranza".