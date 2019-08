Governo alla conta, Salvini: "Non mi spaventa nessuno, vado avanti"

"Vi do la mia parola che niente e nessuno mi spaventa e ci spaventa. Andiamo avanti come treni". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in visita a Nerviano, nel Milanese. "Non è possibile che mercoledì si voti una mozione contro la Tav perché sarebbe un voto contro il governo, contro l'Italia e contro gli italiani e noi ne trarremo le conseguenze", ha aggiunto.