Giustizia, test psicoattitudinali per l'accesso ai futuri magistrati dopo la prova orale: la rabbia dell'Anm

Le polemiche dell'Anm

In merito alla bozza di decreto sui test psicoattitudinali per i magistrati, la giunta esecutiva centrale dell'Anm attacca: "Il ministro della Giustizia ha demandato a se stesso, ad un suo decreto che non è certo fonte normativa primaria, la disciplina dei test. Stabilirà lui dunque chi meriterà di indossare la toga di magistrato e chi no! E non basta aggiungere che il decreto saraà emanato previa delibera del Csm per nascondere la contrarietà a Costituzione di questo disegno". "Lo sconcerto è grande - conclude la Giunta - pari soltanto alla superficialita' con cui si ritiene di poter intervenire in materie cosi' delicate, cosi' costituzionalmente sensibili, come l'ordinamento giudiziario".