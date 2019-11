Giustizia, Orlando: "Senza intesa rinviare la prescrizione"

"Senza un accordo su come accelerare il processo diventa inevitabile il rinvio della legge di Alfonso Bonafede sulla prescrizione". Lo afferma il vice segretario del Pd Andrea Orlando in un'intervista a Repubblica.it, chiedendo "che venga rispettata la condizione proposta da Bonafede all'approvazione dello Spazzacorrotti: la nuova prescrizione entra in vigore con il nuovo processo".