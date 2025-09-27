Giustizia, Nordio: Repubblica sottomessa ai pm se vince il no al referendum

"Se dovesse vincere il 'no' se ci fosse l'alleanza con la magistratura non sarebbe una vittoria del centrosinistra, ma delle Procure e noi torneremmo ancora a una Repubblica sottomessa o condizionata dai magistrati". Lo ha detto il ministro Carlo Nordio, parlando del referendum sulla Giustizia a Catania al ventesimo congresso dell'Unione delle camere penali italiane (Ucpi). "Questo - ha proseguito Nordio - sarebbe un vulnus per la stessa parte politica che lo ha sostenuto".