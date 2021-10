Giustizia, Lega: via libera della Cassazione ai 6 referendum

La raccolta delle firme

Dopo il via libera della Cassazione, non è più necessario il deposito delle firme che era previsto per sabato. Fino ad ora erano state tra le 700mila e le 775mila firme certificate, a seconda del quesito, e oltre a 18mila adesioni elettroniche, per un totale di circa 4.275.000 autografi, fa sapere la Lega, sottolineando inoltre che solo venerdì mattina nella sede milanese del partito "in via Bellerio ne sono arrivate altre 80mila".