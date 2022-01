Giustizia, Cartabia: "Superati gli obiettivi previsti per il 2021"

Ansa

Nella sua relazione al Senato il ministro della Giustizia Marta Cartabia si è detta soddisfatta dei risultati raggiunti in tema di riforme. "Possiamo senza dubbio dire di aver superato gli obiettivi previsti per il 31 dicembre 2021 - ha sottolineato -, che annoveravano l'approvazione delle leggi di delega in materia di processo civile e di processo penale; gli interventi in tema di insolvenza e l'avvio del reclutamento per l'Ufficio per il Processo".