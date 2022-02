Giustizia, bozza riforma: mai più incarichi politici senza smettere toga

Mai più magistrati che svolgono in contemporanea funzioni giurisdizionali e incarichi politici, anche se in un territorio diverso.

La bozza della riforma del Csm all'esame del Consiglio dei ministri introduce il divieto di esercitare funzioni di giudice o pm mentre si ricoprono incarichi elettivi e governativi. Divieto che vale sia per cariche elettive nazionali e locali, sia per incarichi di governo a tutti i livelli. La bozza prevede l'obbligo di collocarsi in aspettativa senza assegni per l'assunzione dell'incarico politico.