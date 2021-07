Giustizia, Bonafede: "Riforma lontana dal M5s, rischi di impunità"

ansa

La riforma della giustizia "votata giovedì rischia di trasformarsi in una falcidia processuale che produce isole di impunità e che allungherà i tempi dei processi". Lo ha detto l'ex ministro Alfonso Bonafede, secondo il quale concedere "un po' di tempo in più per i reati di corruzione è troppo poco, perché troppo lontano da quello che abbiamo realizzato". Il M5s "è stato drammaticamente uguale alle altre forze politiche, ha annacquato la battaglia".