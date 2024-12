Anm, Giuseppe Santalucia lascia la guida e non si ricandida

Giuseppe Santalucia, presidente dell'Associazione nazionale magistrati, non si presenterà alle elezioni per il vertice del sindacato delle toghe. "Quattro anni di impegno intensissimo e faticoso, seppure molto gratificante, sono sufficienti, e credo che nella difesa dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura occorra evitare ogni personalizzazione. Perciò è giusto che altri prendano le redini della rappresentanza", ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera.