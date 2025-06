Conte contro Grillo: "Il simbolo del M5s è della comunità"

Giuseppe Conte rassicura i suoi elettori e afferma che non c'è "nessuna lite" con Beppe Grillo, che però ha deciso di adire le vie le legali per "rimprendersi" il nome e il simbolo del M5s. Il ricorso è "una questione da legali. Se verrà posta, verrà risolta in tribunale. Il simbolo è del M5s non è né di Conte né di Grillo, ma di una comunità di eletti e attivisti che credono in questi valori - spiega il presidente del Movimento -. Se fossi il suo legale gli suggerirei caldamente di non farlo".