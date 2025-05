Conte: "Uno vale uno? Un grande errore del passato del M5s"

"Un amministratore pubblico non può essere chiunque, deve avere competenze", lo ha detto in una intervista tv il leader M5s Giuseppe Conte che è tornato su un cavallo di battaglia del movimento definendolo un "grosso errore". "L'anno scorso la base ha scelto di rinnovare il partito, non disconosciamo i principi del passato ma ci siamo resi conto che la selezione della classe dirigente è molto importante: quando c'è un incarico pubblico uno non vale assolutamente uno, occorrono comprovata fede ideale, integrità morale, capacità e competenza. Un amministratore pubblico non può essere chiunque, è stato un grande errore del passato". "Ma ancora oggi anche un semplice cittadino può dare un contributo ma deve fare un percorso, abbiamo una scuola di formazione perché siamo sfidanti, siamo scomodi" ha aggiunto Conte.