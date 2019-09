Giunta Raggi, un via e vai di assessori: siamo a 14 "cambi" in tre anni

Ennesimo giro di poltrone intorno alla sindaca Virginia Raggi : il primo cittadino ha infatti annunciato un rimpasto della giunta . Fuori quattro tecnici per far posto a tre figure politiche vicine al MoVimento 5 Stelle. Dall'inizio del suo mandato nel luglio 2016 , sono 14 gli assessori allontanati o dimissionari dai loro incarichi presso Palazzo Senatorio .

Il posto scomodo al Bilancio - Le due poltrone che hanno visto più occupanti nei tre anni sono state quella al Bilancio e quella al Coordinamento delle partecipate . A luglio 2016, nella neonata giunta entrambe le cariche erano presiedute da Marcello Minenna , giornalista ed economista all'università Bocconi. Abbandonò l'incarico soltanto due mesi dopo. Al suo posto, al Bilancio arrivò Andrea Mazzillo , in carica fino ad agosto 2017. Al suo posto l'attuale assessore Gianni Lemmetti . L'assessorato al Coordinamento delle società partecipate ha visto invece diversi cambi di poltrona dopo le dimissioni di Minenna: Massimo Colomban prima (fino a ottobre 2017) e Alessandro Gennaro poi, dimessosi per motivi personali a maggio 2018. Da quella data, la delega alle Partecipate è stata presa dal già assessore al Bilancio Lemmetti .

Una poltrona per Roma "verde" - Anche l'assessorato all'Ambiente , rinominato dalla sindaca "Politiche del verde e del benessere degli animali" ha generato diversi cambi di ruolo nel corso degli anni. Nel luglio 2016 venne nominata Paola Muraro , finita poi nella rete di indagini intorno a Mafia Capitale. Dopo le sue dimissioni nel dicembre 2016, arrivò il turno della dottoressa Giuseppina Montanari , in carica fino a febbraio 2019. Superati sei mesi di poltrona vacante, a settembre 2019 l'assessorato all'Ambiente è andato alla pentastellata Laura Fiorini .

Urbanistica e Sviluppo economico - Agli albori della giunta Raggi, l'assessorato all'Urbanistica e quello ai Lavori pubblici erano entrambi affidati all'ingegnere Paolo Berdini. Dopo la sua rinuncia nel febbraio 2017, vennero spacchettate con Luca Montuori, in carica ancora oggi all'Urbanistica, e ai Lavori pubblici la ormai ex Margherita Gatta (sostituita da Linda Meleo, ex assessore alla Mobilità). Al posto della Meleo, con l'ultimo rimpasto è stato nominato il grillino Carlo Cafarotti.