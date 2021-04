Giovannini: "Pronto decreto per mobility manager in città e imprese"

Entro la settimana dovrebbe essere approvato il decreto "che rende obbligatorio il mobility manager per le città oltre i 50mila abitanti e per le imprese oltre i 100 addetti". L'annuncio arriva dal ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, spiegando che al mobility manager "spetterà capire come spalmare lo smart working lungo la settimana. E' chiaro che se tutti fanno smart working il venerdì, negli altri giorni si crea intasamento".