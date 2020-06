Giornata dell'Ambiente, Mattarella: natura-vita è legame basilare

"Le recenti drammatiche vicende che toccano tutto il nostro pianeta ci impongono di prendere atto del legame imprescindibile che esiste tra l'equilibrio della natura e la nostra sopravvivenza". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, sottolineando come ricerca e politiche lungimiranti siano basilari per "un futuro prossimo di prosperità sostenibile".