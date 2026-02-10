Giorno del Ricordo, il ministro Giuli: “Lasciamo parlare la Storia”

© Ansa
Al Vittoriano la tragedia degli esuli giuliano-dalmati fiumani raccontata grazie al lavoro del professor Giuseppe Parlato
"Abbiamo fatto la cosa giusta nel giorno giusto", ha dichiarato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, al termine della visita della mostra sugli esuli fiumani, dalmati e istriani. "Oggi hanno parlato i fatti, le immagini, la verità storica, senza alcuna sottolineatura ideologica e senza alcun pregiudizio".
Giuli ha sottolineato l’impatto emotivo della mostra: "È la storia per come è stata vissuta dai nostri concittadini che hanno pagato in modo atroce le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale". Ha poi ricordato il contributo fondamentale del professor Giuseppe Parlato: "Tutto questo è stato reso possibile dal lavoro di un intellettuale di altissima caratura, che purtroppo ci ha lasciato troppo presto ed è stato il presidente del comitato scientifico che ha dato vita a questa straordinaria mostra".
Alla visita hanno partecipato anche il ministro per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il ministro per la Famiglia e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella. Presenti, inoltre, Renzo Codarin, presidente nazionale FederEsuli, Davide Rossi, vicepresidente, Giuseppe de Vergottini, presidente onorario, e Edith Gabrielli, direttrice dell’Istituto Vive.