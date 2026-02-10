Giorno del Ricordo, il ministro Giuli: “Lasciamo parlare la Storia”

Giuli ha sottolineato l’impatto emotivo della mostra: "È la storia per come è stata vissuta dai nostri concittadini che hanno pagato in modo atroce le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale". Ha poi ricordato il contributo fondamentale del professor Giuseppe Parlato: "Tutto questo è stato reso possibile dal lavoro di un intellettuale di altissima caratura, che purtroppo ci ha lasciato troppo presto ed è stato il presidente del comitato scientifico che ha dato vita a questa straordinaria mostra".