Nel Giorno del Ricordo
Foibe, Meloni: "L'Italia non permetterà mai più che questa storia sia negata"
La premier: "La Nazione non deve aver paura di guardare in faccia quella verità. Il ricordo non è rancore, ma giustizia"
Una giornata di memoria collettiva per non dimenticare migliaia di italiani costretti ad abbandonare la propria terra. È il Giorno del Ricordo, ricorrenza dedicata alle vittime delle foibe, all'esodo giuliano-dalmata e alle drammatiche vicende del confine orientale negli anni a cavallo del secondo dopoguerra. Una giornata di riflessione nazionale su una tragedia storica che per decenni è rimasta "senza voce" e che prevede diverse celebrazioni alla presenza dei vertici istituzionali.
In occasione del giorno del ricordo la premier Meloni ha scritto un messaggio su X. "Oggi si celebra il giorno del ricordo. Una giornata che chiama l'Italia a fare memoria di una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un'imperdonabile congiura del silenzio, dell'oblio e dell'indifferenza. Ricordiamo i martiri delle foibe e la tragedia dell'esodo giuliano-dalmata. Centinaia di migliaia di italiani che hanno scelto di abbandonare tutto pur di non rinunciare alla propria identità", ha scritto Meloni. "La Nazione non deve aver paura di guardare in faccia quella verità, ricacciando nell’ignavia ogni squallido tentativo negazionista o riduzionista. Il ricordo non è rancore, ma giustizia. È il fondamento di una memoria condivisa che unisce e rendere più forte la comunità nazionale, tracciando la strada a chi verrà dopo di noi. Abbiamo ricevuto un testimone, e non intendiamo farlo cadere. Come dimostra la pluralità di iniziative e celebrazioni che il Governo promuove anche quest'anno, come il "Treno del Ricordo" che da Nord a Sud ripercorrerà idealmente il viaggio di chi ha deciso di essere italiano due volte. Per nascita e per scelta. L'Italia non permetterà mai più che questa storia venga piegata, negata o cancellata. Perché questa storia non è una storia che appartiene a una porzione di confine o a quel che resta del popolo giuliano-dalmata. È una storia che appartiene all'Italia intera. A ognuno di noi.
A Trieste la ricorrenza è stata anticipata dalla deposizione di tre corone d'alloro alla Foiba 149 di Monrupino, mentre, al termine, alla Stazione centrale di Trieste sarà inaugurato il Treno del Ricordo, convoglio storico messo a disposizione da Fondazione Fs italiane e Gruppo Fs e allestito con una mostra multimediale e l'esposizione delle masserizie degli esuli.
Al via nell'Aula della Camera la celebrazione del Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe dell'esodo giuliano-dalmata. Presenti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme alla premier Giorgia Meloni, ai presidenti delle Camere, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro dell'Istruzione Valditara. Il capo dello Stato è stato accolto dall'Aula con un lungo applauso.
Cerimonia solenne al Sacrario della Foiba di Basovizza a Trieste. Le celebrazioni al monumento nazionale sul Carso sono promosse dal Comune di Trieste e dal Comitato per i Martiri delle foibe e rientrano in un ampio programma di manifestazioni e iniziative in occasione del 10 Febbraio, data in cui nel 1947 fu firmato il Trattato di Pace di Parigi che, tra l'altro, assegnava alla Jugoslavia l'Istria, il Quarnaro e gran parte della Venezia Giulia. Alle celebrazioni a Trieste partecipano il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.
"Oggi l'Italia rinnova il dovere della memoria per onorare tutti coloro che persero la vita nei massacri delle foibe e per ricordare il grande dolore dell'esodo giuliano-dalmata. Celebrare il Giorno del Ricordo significa spazzare via un lungo silenzio, restituendo verità e dignità a migliaia di nostri connazionali che furono vittime di una cieca violenza e di una persecuzione sistematica". Lo scrive su X il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Ricordare il loro destino, la lunga scia di uccisioni, torture e saccheggi subìta lungo il confine orientale, è prima di tutto un atto di giustizia - aggiunge. È questo l'impegno che assumiamo, in particolare verso le giovani generazioni, perché la consapevolezza delle tragedie del passato diventi fondamento di verità e di un'autentica cultura della pace".