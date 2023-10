Giorgia Meloni visita i luoghi dell'alluvione a Senigallia

Giorgia Meloni ha visitato i luoghi dell'alluvione a Senigallia, in provincia di Ancona.

Il premier, arrivato con il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione, il Pnrr e il Sud, Raffaele Fitto, si è trattenuto anche con il sindaco Massimo Olivetti durante un sopralluogo nella zona di ponte Garibaldi, a poco più di un anno dalla tragedia che devastò le Marche. Sabato la Meloni sarà ad Acqualagna, in provincia di Pesaro-Urbino, per partecipare alla firma dell'accordo per la Coesione tra la presidenza del Consiglio e la Regione.