Giorgia Meloni: "Squadra di Draghi al di sotto delle aspettative"

"La posizione di Fratelli d'IItalia non riguarda la figura di Mario Draghi ma il contesto nel quale la figura di Draghi è inserita". Così Giorgia Meloni spiega a "Mattino Cinque" i motivi del no del suo partito al premier che ha appena incassato la fiducia. "Il curriculum e la storia di Draghi dicono che è una persona di grande rilievo - spiega Meloni - ma mi pare che la squadra da lui scelta sia al di sotto delle aspettative degli italiani".

"Nelle relazioni fatte al Parlamento - prosegue Meloni - ci sono alcuni principi anche condivisibili, ma Draghi non ha ancora spiegato come applicarle nel concreto". La leader di Fratelli d'Italia non si sente isolata all'opposizione: "Sono fiera di avere un partito che ha condiviso all'unanimità questa scelta dall'inizio - dice - La politica è una questione di visione: io sono alternativa alla sinistra perché la mia visione è opposta". E sulla differente scelta della Lega e Forza Italia, Meloni afferma: "Decisioni che possono rafforzare il centrodestra"