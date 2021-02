Meloni: "Se sì a Draghi Italia senza opposizione, come Corea del Nord"

lapresse

"Se Fratelli d'Italia avesse scelto di stare al governo, l'Italia non avrebbe avuto un'opposizione, avvicinandosi alla Corea del Nord". Lo ha detto Giorgia Meloni alla Camera, sottolineando che "FdI voterà contro per un fatto di coerenza e di serietà. Penso che i cittadini debbano diffidare di chi non mantiene la parola data". E poi l'affondo: "Presidente Draghi, neanche la sua autorevolezza riesce a nascondere il fatto che ci sono alcuni incapaci".