Governo, Meloni: "Proporrò che Fratelli d'Italia voti no alla fiducia"

"Fratelli d'Italia ha chiarito, fin dall'inizio, che non avrebbe votato la fiducia al Governo Draghi". E' quanto afferma la leader del partito, Giorgia Meloni, aggiungendo: "Allo stesso tempo, ci siamo riservati di vedere in particolare come fosse composto il governo dei migliori per scegliere tra voto di astensione e voto contrario. Per questo abbiamo convocato per lunedì la direzione nazionale di Fratelli d'Italia".