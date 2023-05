Alluvione, Giorgia Meloni: cambiare approccio su sicurezza del territorio

Per Giorgia Meloni "mettere in sicurezza l'Italia è una sfida epocale.

Stiamo purtroppo scontando decenni di scelte mancate e di ritardi e l'idea, errata, che la cura del territorio non fosse un investimento strategico. Bisogna cambiare approccio". Il presidente del Consiglio, in un'intervista al Messaggero, parla della messa in sicurezza del Paese affinché tragedie come l'alluvione in Emilia Romagna non si ripetano più. "Nessuno ha la bacchetta magica ma è arrivato il momento di immaginare un modello completamente nuovo".