Meloni sente Berlusconi, tra i temi anche il dossier Tunisia

Giorgia Meloni ha sentito telefonicamente Silvio Berlusconi, che è stato ricoverato per un controllo di routine al San Raffaele di Milano.

Nel corso della conversazione, il premier si è sincerato delle condizioni di salute del leader di Forza Italia. L'occasione è stata utile per fare il punto sui dossier internazionali di più stretta attualità, anche in vista del viaggio in Tunisia del presidente del Consiglio.