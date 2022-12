Giorgia Meloni, Pnrr: dei 55 obiettivi da centrare a noi lasciati 30

Giorgia Meloni afferma che del Pnrr resta molto da fare.

"E' un dato incontrovertibile che dei 55 obiettivi da centrare entro fine anno a noi ne sono stati lasciati trenta", spiega il premier a La Repubblica. Meloni aggiunge che però è "fiduciosa che recupereremo". Infine precisa che se "qualcosa mancasse all'appello non sarebbe colpa nostra". Per il futuro annuncia che "sarà inevitabile piuttosto nel 2023 cambiare qualcosa per rendere più celere e più fluida la capacita' di utilizzo dei fondi".