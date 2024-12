Giorgia Meloni: 2025 anno fondamentale per la fase 2 del Pnrr

Giorgia Meloni commenta positivamente il lavoro del governo sul Pnrr. "L'Italia è la prima Nazione europea a presentare formale richiesta per il pagamento della settima rata da 18,3 miliardi. È un primato che ci consentirà presto di superare quota 140 miliardi di euro, oltre il 72% della dotazione complessiva del Piano - afferma il presidente del Consiglio -. Il 2025 sarà un anno fondamentale per la fase 2, cioè la messa a terra degli investimenti. È una fase cruciale, che non ammette ritardi e che vede l'esecutivo e tutte le amministrazioni coinvolte in prima linea per raggiungere l'obiettivo".