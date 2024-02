Giorgia Meloni: "Per il Sud niente sussidi ma strumenti per competere ad armi pari"

Italia hub per l'approvvigionamento europeo

"L'Italia, anche con il Piano Mattei, può essere la porta d'ingresso per l'energia prodotta da altre nazioni da esportare in Europa", ha spiegato. Secondo il presidente del Consiglio, infatti, "non ha molto senso che noi, mentre ci liberiamo da una dipendenza energetica da parte della Russia, ci consegniamo mani e piedi a catene di approvvigionamento che non controlliamo". Il premier ha poi aggiunto che "dobbiamo essere in grado di produrre una tecnologia che interessa le nostre scelte strategiche per essere padroni del nostro destino e questa è la ragione per cui siamo convinti che l'Italia possa essere un hub per l'approvvigionamento europeo". E in questo, ha aggiutno, "il Sud ha un ruolo centrale".