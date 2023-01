Giorgia Meloni: arresto Messina Denaro vittoria dello Stato sulla mafia

"Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia", ha commentato il presidente del Consiglio. "All'indomani dell'anniversario dell'arresto di Totò Riina, un altro capo della criminalità organizzata viene assicurato alla giustizia", ha aggiunto. "Dopo trent'anni di latitanza è finito in manette il superboss", ha detto il vicepremier Salvini.

Meloni: Lotta alla mafia proseguirà senza tregua "All'indomani dell'anniversario dell'arresto di Totò Riina - ricorda il premier Giorgia Meloni - un altro capo della criminalità organizzata viene assicurato alla giustizia. I miei più vivi ringraziamenti, assieme a quelli di tutto il governo, vanno alle forze di polizia, e in particolare al Ros dei Carabinieri, alla Procura nazionale antimafia e alla Procura di Palermo per la cattura dell'esponente più significativo della criminalità mafiosa". E ancora: "Il governo assicura che la lotta alla criminalità mafiosa proseguirà senza tregua, come dimostra il fatto che il primo provvedimento di questo esecutivo - la difesa del carcere ostativo - ha riguardato proprio questa materia".

Salvini: Messina Denaro in manette, bella giornata per Italia "Dopo trent'anni di latitanza è finito in manette il superboss Matteo Messina Denaro. È con profonda emozione che ringrazio le donne e gli uomini dello Stato che non hanno mai mollato, confermando la regola che prima o poi anche i più grandi criminali in fuga vengono braccati e assicurati alla Giustizia. È una bella giornata per l'Italia e che serve da ammonimento per i mafiosi: le istituzioni e i nostri eroi in divisa non mollano mai". Lo dice il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini.

Renzi: notizia bellissima, risultato storico "L'arresto di Matteo Messina Denaro è una notizia bellissima, è un risultato storico. Questa è una giornata di festa per tutto il Paese. Complimenti a chi ci ha lavorato a cominciare da inquirenti e forze dell'ordine. Oggi un giorno di felicità. Bravi tutti. Viva l'Italia", ha scritto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, su Twitter.

Calenda: arresto Messina Denaro grande vittoria Stato "L'arresto di Matteo Messina Denaro è una grande vittoria dello Stato che oggi dimostra tutta la sua forza. Una sfida vinta dagli uomini e dalle donne della magistratura e delle forze dell'ordine a cui va il nostro ringraziamento. Un giorno storico per l'Italia". Cosi' il leader di Azione, Carlo Calenda.

Crosetto: complimenti a forze ordine per arresto Messina Denaro "Arrestato Matteo Messina Denaro! Complimenti alle forze dell'ordine, alla magistratura, alle migliaia di persone che ogni giorno, in silenzio, lavorano per difendere la giustizia. Grazie ai ROS e ai magistrati per il loro lavoro!". Così, in un tweet, il ministro della Difesa Guido Crosetto commenta l'arresto a Palermo del numero uno di Cosa nostra.

Musumeci: vince lo Stato "Vince lo Stato! È una giornata meravigliosa per l`Italia. È una giornata di riscatto per la Sicilia. A trent'anni dall'arresto di Riina. Complimenti ai carabinieri dei Ros che non si sono mai fermati per assicurare alla giustizia questo pericoloso latitante". Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.