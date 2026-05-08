Marco Rubio a Palazzo Chigi per il bilaterale con Giorgia Meloni | Tajani: "Anche gli Usa hanno bisogno dell'Europa e dell'Italia"

Marco Rubio ha messo piede all'interno della Farnesina intorno alle 10 di mattina. Con Antonio Tajani, come ha spiegato lo stesso vicepreimer in un punto stampa al termine del bilaterale, ha avuto una "riunione positiva". "Sono convinto che l'Europa ha bisogno dell'America per rafforzare la Nato, l'Italia ha bisogno dell'America, ma anche gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa e dell'Italia", ha detto il ministro degli Esteri. "Queste sono le relazioni transatlantiche, l'unità dell'Occidente è fondamentale". Tajani ha poi spiegato a Rubio "qual'è la nostra posizione sulla situazione in Medio Oriente. Siamo favorevoli e sosteniamo tutte le iniziative che possano portare a un cessate il fuoco permanente. Noi incoraggiamo il dialogo". Ha poi confermato che l'Italia è disponibile a partecipare con la marina "allo sminamento e a garantire la garanzia di libertà di navigazione una volta raggiunto il cessate il fuoco". Sul capitolo Libano, ha insistito sull'importanza dell'Italia nel Libano".