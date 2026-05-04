Il segretario di Stato aveva già incontrato il Pontefice originario di Chicago il 18 maggio, in occasione della Messa per l'inizio del ministero petrino. Con Rubio, quel giorno, al baciamano era presente anche il vicepresidente James David Vance. Il giorno successivo, 19 maggio, si era svolto poi un incontro bilaterale tra Leone XIV e gli stessi Vance e Rubio.