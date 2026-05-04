Usa confermano: il segretario di Stato Marco Rubio in Italia dal 6 all'8 maggio
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Il segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Marco Rubio, si recherà a Roma dal 6 all'8 maggio "per rafforzare le relazioni bilaterali con l'Italia e la Santa Sede". Lo conferma in una nota il dipartimento di Stato. Con le autorità del Vaticano, si legge, Rubio discuterà della situazione in Medioriente e di interessi comuni nell'emisfero occidentale. "Gli incontri con le controparti italiane saranno incentrati sugli interessi di sicurezza condivisi e sull'allineamento strategico", conclude la nota. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontrerà Rubio venerdì 8 maggio alle 11.30 a Palazzo Chigi. Lo si legge sul sito del governo in un aggiornamento dell'agenda della premier.
La giornata di Rubio in Vaticano
Alle ore 11.30 di giovedì 7 maggio papa Leone XIV riceverà il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, nel Palazzo Apostolico in Vaticano. La conferma giunge dalla Sala Stampa della Santa Sede, dopo alcune anticipazioni dei media. L'arrivo di Rubio è previsto per le 11.15.
Il segretario di Stato aveva già incontrato il Pontefice originario di Chicago il 18 maggio, in occasione della Messa per l'inizio del ministero petrino. Con Rubio, quel giorno, al baciamano era presente anche il vicepresidente James David Vance. Il giorno successivo, 19 maggio, si era svolto poi un incontro bilaterale tra Leone XIV e gli stessi Vance e Rubio.
L'incontro con Giorgia Meloni
Prima delle conferme ufficiali, alla domanda "incontrerà Marco Rubio?" la presidente del Consiglio aveva risposto: "Penso di sì". Giorgia Meloni aveva parlato del possibile incontro con il segretario di Stato Usa con i cronisti prima di lasciare il summit della Cpe.