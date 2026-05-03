Roma, la missione italiana del segretario di Stato Usa Marco Rubio

Prima il segretario di Stato Vaticano Parolin, poi i ministri di Esteri e Difesa Tajani e Crosetto e forse anche la premier Giorgia Meloni: la missione italiana di Marco Rubio appare come un primo tentativo di ricucire i rapporti con Roma e la Santa Sede, dopo gli strappi di Trump. Il presidente americano si dice insoddisfatto per l'atteggiamento dell'Italia nella guerra con l'Iran, insiste con il ritiro delle truppe dalle basi europee, per ora dalla Germania, e riapre il fronte della guerra dei dazi con la minaccia di nuove tariffe sulle auto dell'Unione. Ma intanto, in un tentativo di disgelo, spedisce a Roma il suo segretario di Stato: Rubio è atteso giovedì e venerdì.