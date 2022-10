Giorgia Meloni, la mamma: "Felice e preoccupata, a mia figlia dico in bocca al lupo"

"Felice sì, emozionata ovvio, ma anche preoccupata".

Anna Paratore parla da "cittadina italiana" ma anche da "mamma di Giorgia Meloni". Insomma la sua è stata una doppia "grande giornata", vissuta, però, come sempre nell'appartamento della Garbatella, un palazzo come tanti a Roma. Forse anche per questo per la signora Paratore un giorno che per tanti versi è storico per lei, oltre ad avere un sapore familiare, ha anche una declinazione di domestica sobrietà. "A mia figlia ho dato un 'in bocca al lupo' e un 'ti voglio bene' - racconta. - Sono felice per lei, ma cerco di non intralciarla troppo con le emozioni. Forse da un certo punto di vista nemmeno mi rendo ben conto bene di quello che sta accadendo. Certo, non è una cosa di tutti i giorni".